Detran-AM suspende atendimento presencial até o dia 31 de janeiro; veja o que permanece

Por conta do Decreto nº 43.271 do Governo do Amazonas, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) suspenderá todos os atendimentos presenciais, até o dia 31 de janeiro. Somente serviços emergenciais, como apresentação de condutor infrator e liberação de veículos removidos, continuarão em funcionamento, mas somente por agendamento e com a capacidade limitada.

Os serviços relativos a primeiro emplacamento e transferência veicular também serão mantidos, mas somente para as concessionárias e despachantes, via sindicato da categoria. No caso da transferência, as empresas credenciadas de vistoria continuam atendendo normalmente.

Todos os outros serviços agendados entre os dias 7 e 31 de janeiro serão cancelados, sendo necessário novo agendamento, após o retorno das atividades. A exceção será para as pessoas que fariam provas de legislação e direção.

Para essas pessoas, o Detran-AM vai montar um esquema de reagendamento para que elas realizem os exames em um curto espaço de tempo, logo após a retomada dos serviços presenciais.

Liberação de veículos

Nesse período, quem tiver um veículo removido ao parqueamento do Detran-AM vai poder fazer a liberação mediante agendamento, por meio do telefone (92) 3643-0083.

Nesse telefone, será informado todas as pendências e o que a pessoa deverá fazer para recuperar seu veículo.

Apresentação de condutor

Aqueles condutores notificados a apresentar defesa continuarão a ser atendidos na sede do Detran-AM. Basta a pessoa informar, na portaria, que será encaminhada ao atendimento. Assim como os demais serviços que serão mantidos em caráter emergencial, a apresentação de condutor também sofrerá redução na capacidade de atendimento.

Renovação de CNH

A renovação presencial de CNH será suspensa no período. O serviço será mantido apenas pela Internet, mas somente para aquelas pessoas que renovaram, pela última vez, nos últimos seis anos.

Nesses casos, basta a pessoa entrar no site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br), baixar a cartilha com o passo a passo ou assistir a um vídeo tutorial explicando como realizar essa renovação.

No caso de renovação para inclusão de Atividade Remunerada (EAR) e demais casos, o interessado deve ligar para o telefone (92) 3643-0040 e demonstrar a urgente necessidade desse serviço. Caso seja comprovada essa real necessidade, será marcado um atendimento presencial para o condutor.

Licenciamento anual

Esse é um serviço 100% on-line e que pode ser feito todo pela Internet, basta o usuário acessar o site do Detran-AM. Lá, ele também encontrará uma cartilha com o passo a passo e um vídeo explicando todo o procedimento.

A única situação que inviabiliza a execução do serviço totalmente pela Internet será se o veículo for licenciado fora do prazo, ou seja, em atraso. Nesse caso, há a necessidade de passar pela vistoria do Detran-AM, que, nesse período, estará contingenciada, atendendo por agendamento via site do Departamento de Trânsito. Fora esse caso, tudo é feito pela Internet.

Clicando neste LINK você fica sabendo do passo-a-passo para solicitar os serviços via internet.

*Com informações da assessoria