Detran-AM retoma parcelamento de débitos veiculares e aulas de direção

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) retomou dois serviços nessa segunda-feira (1º/03). Um deles foi o das aulas práticas de direção veicular, realizadas pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs), que estavam suspensas desde janeiro. Outro foi o atendimento presencial por agendamento para pagamento de débitos veiculares junto às financeiras credenciadas que ficam na sede do órgão.

Os CFCs, conhecidos popularmente como autoescolas, retomaram com as aulas práticas de direção veicular, mas respeitando o horário permitido de circulação de pessoas definido pelo Governo do Amazonas. As aulas só poderão ocorrer no período de 7h às 18h. A abertura da última aula deve ser no máximo até às 17h, visando o tempo para o aluno concluir a atividade. Para agendar o horário, o aluno deve entrar em contato com a autoescola que está fazendo o processo de habilitação.

É de responsabilidade dos CFCs adotar as medidas relacionadas à higiene pessoal dos instrutores, como o uso de máscaras e de álcool em gel e a desinfecção do veículo após cada aula, além das recomendações aos alunos.

As instituições financeiras credenciadas também retomaram os atendimentos presenciais na sede do órgão, com intervalo de 20 minutos para cada atendimento. O cliente poderá realizar os pagamentos de débitos veiculares com o uso do cartão de crédito ou débito, agendando o serviço pelos telefones das financeiras que estão no site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br).

Serviços emergenciais – Além desses serviços, o Detran-AM continua realizando a Renovação Simplificada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br), vistoria para transferência de propriedade de veículo, liberação de veículo removido em blitz, perícia de acidente de trânsito, além de emplacamento para veículos novos.

Os serviços de primeiro emplacamento e de transferência de propriedade veicular foram retomados apenas para concessionárias e revenda de veículos, e ainda continuam por meio de um despachante.

Serviços suspensos – As aulas presenciais para condutores que estão em processo de troca de carteira estrangeira pela CNH continuam suspensas. O cronograma de retorno das aulas será informado pela gerência de cursos do órgão e divulgado nas redes sociais do Detran-AM.

Os demais serviços de CNH continuam sendo realizados mediante justificativa de extrema urgência, a ser apresentada a um servidor do Detran, mediante atendimento telefônico ou por e-mail.