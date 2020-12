Detran-AM retoma a realização de cursos no interior

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está retomando as atividades de cursos no interior do estado. O Órgão já havia normalizado os atendimentos para serviços de habilitação e de veículos. Só em novembro, sete municípios foram atendidos com treinamentos sobre legislação de trânsito, especialização para condutor de transporte escolar, além de palestras para mototaxistas.

No município de Manacapuru, 35 pessoas estão fazendo o curso de especialização para motorista de transporte escolar. As atividades foram divididas em quatro módulos teóricos e um módulo prático, somando um total de 55 horas/aula. O encerramento das aulas irá ocorrer no próximo final de semana.

O motorista Waldilson Abreu, de 32 anos, é um dos 35 alunos que estão participando do curso em Manacapuru. “Eu agradeço a toda equipe que se disponibilizou para que esse curso acontecesse. É muito importante ter segurança no trânsito, ainda mais para nós, que iremos conduzir crianças”, enfatizou.

Cursos e palestras

No mês de novembro, já foram realizados cursos e palestras em sete municípios do Amazonas. Mais de 200 pessoas receberam a capacitação do Detran-AM.

Em Manicoré, Humaitá, Itapiranga, Iranduba, Presidente Figueiredo e Eirunepé foram ministradas palestras gratuitas sobre a importância da profissionalização dos mototaxistas, abordando temas como o cumprimento das leis de trânsito e as peculiaridades da atividade.

Além das palestras, em Tefé e em Presidente Figueiredo também foram realizados os cursos de especialização e de atualização para mototaxistas. A atualização é destinada aos profissionais que já fizeram o curso de especialização há mais de cinco anos, enquanto a especialização é voltada ao motociclista interessado em atuar na área profissional de transporte de passageiros.

Esses dois cursos já foram realizados nos municípios de Manacapuru e de Presidente Figueiredo.

Próximos cursos – O Detran-AM está programando, para dezembro, a realização de cursos em seis municípios. Em Iranduba, Manicoré, Humaitá serão ministrados o curso de especialização e atualização de mototaxista. Em Iranduba, as aulas ocorrem de sexta-feira (04/12) a domingo (06); em Manicoré, de sexta (04) até o dia 7 de dezembro; e, em Humaitá, de 8 a 10 de dezembro.

Já entre os dias 11 e 20, está previsto a realização do curso de especialização em transporte de condução escolar nos municípios de Rio Preto da Eva e de Careiro da Várzea.

Está prevista, ainda, a realização do curso de monitor para transporte escolar no município de Manacapuru, neste sábado (05) e domingo (06). Os interessados devem confirmar as turmas direto pelo telefone (92) 3643-0092.

