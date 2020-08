Detran-AM registra recorde de motoristas alcoolizados

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) bateu um recorde de flagrantes de motoristas dirigindo alcoolizados neste final de semana. Foram 48 testes positivos de bafômetro, sendo que 40 somente nas blitze realizadas no sábado (08/06) pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot).

Outros 13 motoristas se recusaram a fazer o teste e, como manda o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), também foram autuados com as mesmas sanções aplicadas aos condutores flagrados no bafômetro: suspensão do direito de dirigir por 12 meses, multa de R$ 2.934,70, sete pontos na CNH, além de remoção do veículo.

Recorde

“Os números são altos, mas do ponto de vista da segurança pública, é um dado positivo, porque nós estamos retirando essas pessoas alcoolizadas das ruas e, com isso, salvando vidas. Porém, do ponto de vista social, é um número extremamente preocupante porque denota que as pessoas, ainda que saibam que as fiscalizações estão nas ruas, insistem em fazer essa combinação nefasta de álcool e direção”, disse Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM.

Junho e julho

Desde a reabertura gradual das atividades no estado, no início de junho, as ações de fiscalização do Detran-AM voltaram à normalidade, sendo intensificadas com a reabertura de bares e restaurantes, no último dia 6 de julho.

Desde então, as operações do Neot acontecem todos os dias e são intensificadas nos finais de semana. O resultado disso foram 244 pessoas flagradas dirigindo embriagadas nos meses de junho e julho, e outras 95 que se recusaram a fazer o teste do bafômetro.

Nessas mesmas operações, mais de 6 mil veículos foram abordados pelos agentes do Neot. Isso resultou 4.331 autuações e mais de 840 veículos removidos para o parqueamento, a maioria com o licenciamento anual em atraso.

“Esse aumento no número autuações se dá pela intensificação das operações de trânsito do Detran Amazonas”, enfatizou Victor Mansur, coordenador-geral do Neot.

Denúncias

Por meio do disque-denúncia do Neot (98404-4389 WhatsApp) as pessoas podem avisar o Detran sobre práticas ilegais no trânsito, como o encontro de motociclistas, conhecido como “rolezinhos”, além de rachas realizados em via pública.

“Com as operações intensificadas, conseguimos coibir as práticas ilegais no trânsito em todas as zonas da capital. Obtivemos um grande êxito com o aumento significativo das autuações”, frisou Victor Mansur.

As ações de fiscalização do Detran-AM são realizadas com agentes de trânsito do órgão, policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPtran) e policiais civis. As operações sempre contam, ainda, com plataformas para a remoção dos veículos.