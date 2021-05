Detran-AM realiza segundo mutirão de renovação de CNH em Manaus

Mais uma oportunidade para quem quer realizar a renovação da CNH em Manaus. Neste sábado (22) o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) irá realizar o segundo mutirão para renovação do documento, com mais 840 vagas para o serviço. Somente quem agendar o atendimento exclusivo para o mutirão de sábado será atendido.

O agendamento começou nesta terça-feira (18/05) no site www.detran.am.gov.br.

Assim como no sábado passado, o atendimento vai ocorrer entre as 8h e as 16h, na sede do Detran-AM, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 2.884, no Parque 10, zona centro-sul da capital.

Serão disponibilizados 20 guichês do setor de habilitação para o atendimento ao público, obedecendo a todas as medidas de prevenção da pandemia.

O órgão ressalta que é importante que os usuários cheguem com somente dez minutos de antecedência do horário marcado. Não há a necessidade das pessoas chegarem com mais antecedência.

Documentos

Para o serviço de renovação da Carteira de Habilitação é necessário que o usuário apresente, no atendimento, originais e cópias dos seguintes documentos: RG ou documento oficial equivalente; e comprovante de residência atualizado (últimos três meses).

Quando se tratar de renovação nas categorias C, D e E, o condutor deverá, ainda, apresentar o laudo do exame toxicológico que pode ser feito nos Laboratórios Credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).