Detran-AM realiza fiscalização de ‘amarelinhos’ na zona leste da cidade

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou, nesta quinta-feira (12/05), mais uma operação de fiscalização de trânsito. Desta vez o foco foi os micro-ônibus do transporte alternativo, mais conhecidos como “amarelinhos”.

A operação ocorreu na Avenida Grande Circular, na zona leste da cidade. No saldo total, foram sete amarelinhos removidos, uma moto, além de 44 motoristas autuados.

“Hoje tivemos condutores sem habilitação, com licenciamento irregular, veículos sem equipamentos de segurança, além de estarem em mal estado de conservação, como pneu careca e parabrisas trincado. Os problemas possíveis de sanar no local e em tempo hábil, foi permitido, se não fosse possível, o veículo era levado para o parqueamento do Detran”, disse o coordenador geral do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito do Detran (Neot), Victor Mansur.

A operação, além do objetivo de tirar veículos e condutores irregulares do trânsito na capital, também foi para conscientizar a população a respeito das regras de trânsito.

“Essa blitz hoje realizada aqui vem em boa hora. Eu como consumidora de meios de transportes públicos, já passei vários perrengues andando nos mesmos. Prefiro chegar atrasada na minha casa com segurança, do que correr o risco de ter algum acidente, por conta dessas inúmeras irregularidades dentro dos amarelinhos”, comentou Ivanilda Souza, 42, técnica em enfermagem.

