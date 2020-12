Detran-AM inicia Operação de festas de fim de ano

A partir dessa quinta-feira (24), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) inicia as operações de fiscalização da Lei Seca voltadas às festas de Natal e de Ano Novo. As ações serão realizadas pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) nas seis zonas de Manaus.

“Estaremos com foco total no combate à alcoolemia, ou seja, impedir que condutores dirijam sob o efeito de bebida alcoólica”, afirmou Victor Mansur, coordenador-geral do Neot.

A fiscalização percorrerá as ruas de Manaus, já no início da noite do dia 24, indo até a manhã do dia 25. Serão montadas barreiras de fiscalização em pontos estratégicos com agentes de trânsito e policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar. Nesses locais, serão verificados a situação dos veículos e dos condutores, inclusive sendo realizado o teste do bafômetro.

Ano Novo

A fiscalização também seguirá a mesma linha de atuação no Ano Novo, acrescido de blitze nas saídas de Manaus, pelas rodovias estaduais AM-010 e AM-070. “Todo o efetivo operacional do Detran-AM estará nas ruas, em cinco pontos da cidade. As fiscalizações acontecerão da noite do dia 31 até a manhã do dia 1º, onde, logo cedo, iremos para as rodovias estaduais”, concluiu Mansur.

Balões

Por toda a cidade, o Detran-AM vai espalhar balões com mensagens sobre a Lei Seca e também réplicas de veículos envolvidos em acidentes de trânsito. A ideia é tentar conscientizar o condutor dos riscos da combinação álcool e direção.

Só este ano, até novembro, 211 pessoas já perderam a vida em acidentes de trânsito em Manaus.