Detran-AM divulga o local das provas do Concurso Público

Já se encontra disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) os locais de provas do concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Os candidatos inscritos podem obter essa informação pelo site do IBFC no link https://www3.ibfc.org.br/2205/consulta_local_prova_login.

As provas do concurso do Detran-AM serão realizadas no próximo dia 15 de maio para cargos de nível médio (pela parte da tarde) e superior (pela parte da manhã).

Para obter o local de prova e “cartão de convocação” será necessário informar o número de inscrição e também o CPF do candidato.

As provas serão aplicadas em 6 municípios do Amazonas: Eirunepé, Humaitá, Parintins, Tabatinga, Tefé, além da capital Manaus. Para os candidatos de nível superior, que irão fazer as provas pela manhã, os portões serão abertos às 7 horas e serão fechados às 7h45 (hora oficial de Manaus). Já para quem for fazer a prova à tarde, os portões serão abertos às 13 horas e serão fechados às 13h45 (hora oficial de Manaus).

O concurso do Detran Amazonas oferta 183 vagas, entre nível médio e superior. Mais de 63 mil pessoas se inscreveram, sendo que a maior demanda de inscrições foi para o cargo de Técnico Administrativo (35.754), Agente de Trânsito (11.338) e Técnico Vistoriador de Veículos (4.400).

Importante

As provas terão duração de quatro horas e é importante os candidatos não esquecerem de levar o documento de identidade com foto, caneta esferográfica azul ou preta, além do cartão de convocação de prova.

Durante o período de realização das provas, não será permitido ao candidato o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio, controle de alarme de carro, pendrive, fone de ouvido, calculadora, notebook, ipod, tablet, gravador, ponto eletrônico, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitida anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, uso de notas, anotações, livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual.

O telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala de prova, deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova. No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível a retirada da bateria, os dispositivos deverão ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova. Caso tais aparelhos emitam qualquer vibração ou som, o candidato será eliminado do Concurso Público.

*Com assessoria