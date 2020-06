Detran-AM distribui máscaras no encerramento do Maio Amarelo

O domingo (31/05) marcou o último dia do movimento Maio Amarelo 2020, que este ano ocorreu totalmente de forma on-line devido às medidas de isolamento impostas pela pandemia do novo coronavírus. A única ação presencial foi a entrega de máscaras de proteção feita pelos agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) nas barreiras das rodovias AM-010 e AM-070, e nas fiscalizações realizadas na cidade desde a última sexta-feira (29/05).

Foram distribuídas 3,5 mil máscaras na cor amarela, que é a mesma adotada pelo movimento de conscientização para a segurança no trânsito.

A ideia das máscaras surgiu tanto pelo atual momento quanto pelo tema da campanha deste ano, que foi “Perceba o risco, proteja a vida”. “As ações presenciais foram muito reduzidas em razão do isolamento social. Então o Detran Amazonas se limitou à entrega de máscara de proteção facial por nossas equipes, que já estão nas ruas promovendo a fiscalização no trânsito. Desse modo, foi possível levar essa mensagem importante de segurança no trânsito”, enfatizou Rodrigo de Sá Barbosa, diretor-presidente do Detran-AM.

As máscaras foram distribuídas aos motoristas abordados nas operações e fiscalizações feitas pelos agentes do Neot nas barreiras das rodovias AM-010 e AM-070, e nas ações de apoio ao Governo do Estado nos bairros.

Algumas também foram distribuídas a órgãos e entidades parceiras, como a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Amazonas Energia.

Apesar de ter sido uma campanha atípica este ano, o Maio Amarelo 2020 alcançou seu objetivo diante das mudanças de comportamento por conta da Covid-19. Mais de 40 mil pessoas foram alcançadas com as publicações do Facebook e Instagram. Foram aproximadamente 60 postagens nas duas redes sociais.

“Em setembro, na data alusiva à Semana Nacional de Trânsito, que nós possamos reavivar a necessidade de conscientização da população e aí promover um evento com bastantes atividades, dinâmicas, e levando até a população de maneira presencial, mais próxima, tudo aquilo que a gente tem a dar no sentido de conscientização e prevenção de acidentes de trânsito”, finalizou o diretor-presidente do Detran-AM.

*Com informações da assessoria