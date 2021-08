Detran-AM descobre golpe do falso leilão

Às vésperas do leilão virtual do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), que está sendo realizado nesta sexta-feira e no sábado (27 e 28/08), mas um golpe foi denunciado. Dessa vez os criminosos falsificaram o anúncio oficial do certame, feito pelo leiloeiro oficial. Os golpistas mudaram os telefones de contato, levando as pessoas a obter informações falsas e, possivelmente, serem enganadas.

A descoberta foi feita pelo próprio leiloeiro oficial, Luiz de Chirico Júnior, ao receber o anúncio falsificado de conhecidos com diversas reclamações. “Eles pegaram meu anúncio e trocaram os dois telefones. Esses dois números não são meus. Meus números são 98218-1717 e 99192-0022”, reforçou o leiloeiro, que também usou suas redes sociais para avisar sobre o golpe.

Chirico já foi à polícia denunciar o esquema, mas ele não sabe se alguém acabou vitimada pelos golpistas.

Leilão

O leilão do Detran-AM ocorre nesta sexta e sábado, de maneira virtual. Nos últimos sete dias, mais de 30 mil pessoas foram ao galpão onde os quase 700 veículos estão expostos, no Distrito Industrial, na zona leste de Manaus. Desse total, 15 mil se cadastraram no certame para realizar lances. Somente pessoas cadastradas podem participar do certame.

*Com informações da assessoria