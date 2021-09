Detran-AM anuncia novo posto de atendimento em Humaitá

Até dezembro, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) vai inaugurar o novo Posto de Atendimento (PAD) do órgão na cidade de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus). A notícia foi anunciada nesta sexta-feira (03/09), durante visita dos diretores do Departamento ao local.

“O novo PAD do Detran em Humaitá irá funcionar como um polo nosso na região da calha do Rio Madeira. Aqui iremos realizar praticamente os mesmos serviços que hoje realizamos em Manaus. Teremos um parque gráfico pra emissão das carteiras de habilitação, teremos a fabricação das placas, entre outros serviços. Isso vai permitir que as pessoas licenciem seus veículos aqui na cidade, e não mais em Porto Velho, no estado de Rondônia”, explicou Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM.

O novo Posto do Detran em Humaitá irá funcionar no prédio de uma antiga escola estadual, na rua Monteiro, no bairro de São Francisco, na região central da cidade. No local, segundo o diretor técnico do órgão, Amurinê Tomaz, irá funcionar até a parte de vistoria veicular.

“Estamos reestruturando o prédio para mudar nosso posto de atendimento de uma pequena salinha para este local maior e com condições de atendermos mais pessoas e com mais qualidade”, afirmou o diretor.

O novo prédio tem cerca de 300 metros quadrados e vai abrigar os setores de veículos, habilitação, vistoria, área de exames teóricos, central de placas, além de área administrativa. A previsão é de que, até dezembro, a mudança para o novo prédio esteja 100% concluída.

IPVA e fiscalização – Para o prefeito de Humaitá, Dedei Lobo, a modernização do atendimento do Detran-AM em Humaitá vai permitir que os condutores passem a legalizar seus veículos no município, em lugar de recorrer ao estado vizinho de Rondônia.

“Mais da metade da frota de carros aqui em Humaitá tem placa de Porto Velho. Mas isso acontece porque, atualmente, demora muito para você licenciar o veículo pelo Amazonas. Agora com o novo posto do Detran, provavelmente essa realidade mude. Para nós é interessante, pois parte desse IPVA vai ficar no município, e isso vai nos permitir realizar obras de melhoria nas nossas ruas”, defendeu o prefeito.

De acordo com a legislação, 50% da arrecadação com o IPVA é repassada para o município onde o veículo é licenciado.

Além da facilidade para se realizar o licenciamento anual, o novo Posto do Detran em Humaitá vai permitir que a prefeitura implante o órgão municipal de trânsito e finalize o processo de municipalização.

“Assim que o novo posto do Detran estiver implantado, nós vamos dar início à implantação do nosso Instituto Municipal de Trânsito. Claro que, num primeiro momento, vamos trabalhar fortemente a educação de trânsito na população, para depois pensarmos em iniciarmos a parte de fiscalização”, enfatizou Dedei Lobo.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, até dezembro o novo Polo do Detran em Humaitá deverá estar inaugurado.

“O prédio cedido pela prefeitura é relativamente novo. Precisa de algumas pequenas reformas, mas tão logo aprontemos as primeiras salas, já vamos transferir nosso pessoal do atual local para cá. E, à medida que avançarmos na reforma, vamos implantando os demais atendimentos”, explicou Rodrigo de Sá.

Além de Humaitá, o Detran-AM prevê a implantação de polos nos municípios de Tabatinga, Parintins, Tefé e Eirunepé.

*Com informações da assessoria