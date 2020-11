Detran-AM abre visitação de veículos do último leilão do ano

Começou nessa segunda-feira (16) a visitação dos veículos do último leilão do ano realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Mais uma vez, o certame será virtual e ocorrerá entre os dias 2 e 5 de dezembro. Mil veículos estão disponíveis para arremate.

Como ocorreu em todos os leilões realizados neste ano pelo Detran-AM, as pessoas interessadas em participar precisam agendar visita para ver, pessoalmente, os veículos. São 100 carros e 900 motocicletas.

Dessa vez, o leilão do Detran-AM será realizado pelo site www.hugopimentaleiloeiro.com.br, por meio do qual os interessados podem também se cadastrar para realizar os lances. Já a visitação dos veículos deve ser agendada pelo Whatsapp (92) 4101-0076 ou 98263-9328.

Os veículos estão expostos em um galpão localizado na rua Acará, 147, Distrito Industrial, zona leste de Manaus. A visitação ocorrerá até o dia 1º de dezembro, véspera do leilão.

“As pessoas interessadas devem ficar atentas aos golpes. O Detran-AM não negocia os veículos que vão a leilão por meio de rede social nem pede pagamento antecipado. Isso é golpe! Todos os leilões do Detran Amazonas são oficializados por meio de edital, disponível no site do órgão, na aba publicações”, explicou a coordenadora da comissão do leilão do Detran-AM, Gleice Barros.

Os valores mínimos para lance são R$ 200, para carros, e R$ 100, para motocicletas. Após o arremate, o participante deverá efetuar o pagamento de 25% do valor arrematado como forma de garantia do bem.

Os participantes poderão acompanhar o pregão através de uma transmissão ao vivo. Assim que efetuado o arremate, o interessado poderá imprimir o boleto pelo site e realizar o pagamento. Após isso, será gerada uma nota de venda e com esse documento, o arrematante deverá ir ao pátio para retirar o veículo.

“A novidade desse leilão é a transmissão ao vivo do certame, visando combater fraudes. Estamos disponibilizando ferramentas no site que concederão mais agilidade no processo”, explicou o leiloeiro Hugo Pimenta.

Em caso de desistência, não haverá devolução dos valores pagos. A pessoa que arrematar o veículo poderá realizar o pagamento através de depósito em conta via Picpay, Mercado Pago, Pagseguro, débito, boleto bancário e QRcode. No cartão de crédito, os arrematantes poderão ter incidência de juros, pois o parcelamento em até 12x será por conta da financeira de cartão.

Balanço do leilão anterior

No maior leilão da história do Detran-AM, realizado no período de 28 a 31 de outubro, foram arrematados 1.184 veículos, sendo 138 carros e 1.046 motocicletas.

*Com informações da assessoria