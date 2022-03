Detran-AM abre vagas para especialização de mulheres em mecânica de veículos

O Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), dá início, na segunda-feira (14/03), às inscrições para o curso “Mecânica de Salto Alto”, destinado a mulheres interessadas em conhecer melhor o funcionamento de veículos, por meio do curso de mecânica básica para iniciantes. O prazo para inscrições vai até o dia 18 de março.

No total, serão 40 vagas ofertadas, para mulheres a partir dos 18 anos de idade, habilitadas ou não. A carga horária de 20 horas será dividida entre os dias 26 e 27 de março. Ao final da formação, as participantes aptas receberão um certificado de conclusão.

As interessadas devem se dirigir a sede Detran Amazonas e se encaminhar ao guichê nº 09 do Protocolo Administrativo, com RG ou documento oficial equivalente (cópia e original) e CPF (cópia e original). A inscrição é realizada mediante a doação de dois pacotes de fraldas geriátricas descartáveis para instituição do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Para mais informações, basta acessar o endereço https://www.detran.am.gov.br/cursos/ e procurar pelo nome do curso.

