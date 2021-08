Detran-AM abre inscrições para quatro cursos em Presidente Figueiredo

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) abriu, nesta quarta-feira (11/08), em Presidente Figueiredo, inscrições para os cursos de especialização de transporte escolar, transporte coletivo de passageiros, transporte de veículos de emergência e de mototaxista, além do curso de atualização para mototaxista.

As inscrições vão até o dia 18 de agosto, das 8h às 14h, no Posto de Atendimento Descentralizado (PAD) do Detran em Presidente Figueiredo, localizado dentro do Terminal Rodoviário do município. Para cada curso serão disponibilizadas 30 vagas.

As aulas dos cursos de transporte escolar, transporte de passageiros e de transporte de veículos de emergência acontecerão nos dias 20 a 22 e 27 a 29 de agosto; e 3 a 5 de setembro.

As aulas para o curso de especialização para mototaxista acontecerão nos dias 20 a 22 e 27 a 29 de agosto; e 3 de setembro. Já o curso de atualização para mototaxistas será ministrado nos dias 27 a 29 de agosto e finaliza no dia 3 de setembro.

Todos os cursos serão ministrados no auditório da Prefeitura de Presidente Figueiredo.

Mototaxistas – O curso de atualização é destinado aos mototaxistas que já fizeram o curso de especialização há mais de cinco anos. A inscrição custa R$ 6,55. A atualização terá carga horária de 10 horas, sendo sete horas de aulas teóricas e três de aulas práticas. Será abordado no curso a disciplina de transporte de pessoas.

Já o curso de especialização de mototaxista é destinado aos motociclistas que desejam atuar futuramente como profissionais da área. O valor da taxa de inscrição é de R$ 51,45. A especialização tem carga horária de 30 horas, sendo 25 de aulas teóricas e cinco práticas. Para a aula prática é preciso ser aprovado na prova teórica. O curso de especialização aborda noções de primeiros socorros, legislação de trânsito aplicada ao mototaxista e regras de convivência no trânsito.

Para participar desses cursos, o condutor deve ser maior de 21 anos e possuir CNH na categoria A, há pelo menos dois anos. É necessário apresentar a CNH e o comprovante da taxa de pagamento do curso no ato da inscrição.

Transporte Escolar – O curso de transporte escolar é destinado aos condutores habilitados interessados em se qualificar ou se atualizar no transporte de alunos.

A carga horária é de 55 horas/aula, sendo 50 de teoria e cinco de prática. Os módulos a serem abordados são: legislação de trânsito; direção defensiva, noções de primeiros socorros, meio ambiente e convívio social e relacionamento interpessoal.

A taxa de inscrição custa R$ 226,11. Os requisitos para se inscrever no curso são: ser maior de 21 anos, estar habilitado na categoria “D” no mínimo há dois anos, não estar cumprindo nenhuma pena de suspensão do direito de dirigir, não estar respondendo a processo de cassação da CNH, não ter sido condenado por crime de trânsito, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, bem como não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.

As aulas serão ministradas das 08 às 18h.

Transporte Coletivo de Passageiros – O curso terá a carga horária de 55 horas, sendo 50h de aulas teóricas e 5h de práticas. Serão abordadas aulas de legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros, meio ambiente e convívio social e relacionamento interpessoal.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 226,11 e podem se inscrever condutores que possuírem habilitação nas categorias “D” e “E”, além de não terem cometido nenhuma infração grave, gravíssima ou ser reincidente em infração média nos últimos 12 meses, e não estar cumprindo suspensão ou cassação do direito de dirigir.

As aulas serão ministradas das 08h às 18h.

Transporte de Veículo de Emergência – O curso é destinado aos condutores com CNH nas categorias A, B, AB, C, D e E. A carga horária é de 55 horas/aulas, sendo 50h teóricas e cinco práticas. A inscrição custa R$ 226,11.

Podem se inscrever os condutores que não cometeram nenhuma infração grave, gravíssima ou foram reincidentes em infração média nos últimos 12 meses, além de não estar cumprindo suspensão ou cassação do direito de dirigir.

As aulas serão ministradas das 08h às 18h.

Documentos – No dia da inscrição, é necessário apresentar documento oficial com foto: RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado no ato da matrícula. Pagamento é somente à vista.

Para mais informações, os interessados devem procurar o Posto de Atendimento do Detran-AM em Presidente Figueiredo.