Detentos aproveitam falha na segurança e fogem do Compaj

Alex Conceição de Souza, de 37 anos, e Domingos Luiz Oliveira Gonçalves, 53, aproveitaram uma falha da escolta e escaparam no momento em que jogavam o lixo para fora do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no km 8 da BR-174, em Manaus. A fuga aconteceu na tarde desta terça-feira (9).

A Polícia Militar e equipes da Coordenação do Sistema Penitenciário (Cosipe) já começaram as buscas pelos foragidos. O caso será informado à Vara de Execuções Penais (VEP).

Alex cumpria pena por falsificação e Domingos por tráfico e associação para o tráfico.

Posicionamento

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que vai abrir um procedimento interno para apurar a fuga dos internos.

Por EM TEMPO