Destroços do foguete chinês caem perto das Ilhas Maldivas

A queda do “foguete chinês descontrolado” foi confirmada na madrugada deste domingo (09). De acordo com a mídia estatal chinesa, a maior parte do foguete queimou e foi destruída na reentrada na atmosfera terrestre.

As informações indicam que a reentrada aconteceu às 00h24 e não atingiu qualquer área habitada. Conforme esperado, a região da reentrada foi no Oceano Índico, ao oeste das Ilhas Maldivas. Até o momento do fechamento desta notícia, imagens oficiais ainda não haviam sido divulgadas.

#UPDATE: The remnants of China's Long March-5B rocket reentered the Earth's atmosphere at longitude 72.47 degrees east and latitude 2.65 degrees north at 10:24 am BJT on Sunday, with most of the debris burning up: China Manned Space Engineering Office https://t.co/Sfa0p3gDdw

— People's Daily, China (@PDChina) May 9, 2021