Desmoronamento em gruta deixa 15 bombeiros soterrados em São Paulo

Um desmoronamento na madrugada deste domingo (31/10) em uma gruta em Altinópolis, no interior de São Paulo, deixou 15 alunos de uma escola de bombeiros civis soterrados. Até a última atualização, três pessoas tinham sido resgatadas com com fraturas e hipotermia, mas sem risco de morte.

A expectativa é que o resgate dure até 48 horas. A demora ocorre em virtude do difícil acesso ao local conhecido como Gruta Duas Bocas, próxima à Gruta de Itambé, ponto turístico na região rural da cidade. Para complicar a situação, está chovendo na região.

Foi aberta uma clareira no local para que o helicóptero Águia da Polícia Militar possa acessar a região. Além do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto, que está coordenando as equipes de resgate, a Defesa Civil e o Samu estão no local para auxiliar os trabalhos.

O grupo de 26 pessoas estava fazendo um treinamento de resgate em caverna, pela escola Real Life, quando entre 2h e 3h30 da madrugada o teto da caverna desmoronou.

Operação de resgate

Segundo o Corpo de Bombeiros, seis viaturas e 20 agentes trabalham nas buscas por nove pessoas que ainda estão desaparecidas após o desmoronamento da caverna. Bombeiros da capital de São Paulo, incluindo a equipe do canil, e de outros municípios estão a caminho para ajudar no resgate. (METRÓPOLES)