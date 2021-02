Desfeita coreana a comitiva deve excluir Samsung da disputa pelo 5G no Brasil

Ao final da missão à Europa e Ásia liderada pelo ministro Fábio Faria (Comunicações), para discutir a implantação da tecnologia 5G no Brasil, restou uma certeza: a empresa sul-coreana Samsung está fora da disputa.

Tudo porque autoridades da Coreia do Sul exigiram quarentena de 14 dias para permitir o desembarque da comitiva só porque o copiloto da FAB havia sido diagnosticado com falso positivo antes do embarque.

O gesto sul-coreano foi visto como desfeita às autoridades brasileiras.

A viagem permitiu aos brasileiros conhecerem a excelência da tecnologia de 5G nas gigantes Ericsson (Suécia) e Huawei (China).

Na Suécia, a comitiva foi recebida por Marcos Wallemberg, acionista majoritário da Ericsson e, feliz coincidência, do laboratório AstraZeneca.

Na China e na Suécia, com habilidade, o ministro Fabio Faria vinculou informalmente a adoção do 5G à garantia de mais vacinas para o Brasil.

“A viagem foi muito produtiva”, definiu o ministro Bruno Dantas, do TCU, membro da comitiva. “O ponto alto, disparado, foi a visita à China”, disse. (Coluna Cláudio Humberto)