Desconto na cota única do Alvará 2021 vai até esta quarta-feira (5)

A Prefeitura de Manaus alerta que encerra nesta quarta-feira, 5, o prazo para pagamento da cota única do Alvará 2021 com 10% de desconto. O desconto é válido para os contribuintes adimplentes com o fisco municipal, caso contrário, o desconto cai para 5% no pagamento da parcela única.

“Essa é a última oportunidade para o contribuinte do Alvará aproveitar o ótimo desconto em cota única. Caso não seja possível pagar de uma vez, ele também pode parcelar a taxa em até quatro vezes sem juros”, informou o subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes, ao alertar que o vencimento da primeira parcela também ocorrerá na quarta-feira, 5.

As guias para pagamento, assim como as notificações de lançamento das taxas do Alvará 2021 estão disponíveis no endereço eletrônico http://manausatende.manaus.am.gov.br.

Para este exercício, a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) contabilizou uma base de 102.845 contribuintes do Alvará, o que totaliza um lançamento de R$ 55,1 milhões.

