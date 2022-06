‘Desconfio de quem não sente frio na barriga’, diz Andréia Sadi sobre estreia

Prestes a estrear como apresentadora do “Estúdio i”, da GloboNews, Andréia Sadi, 35, disse estar ansiosa para o novo desafio. Ela assume o programa enquanto Maria Beltrão passará a comandar o “É de Casa”, em uma série de mudanças anunciadas pela TV Globo em abril.

“Eu desconfio de quem não sente frio na barriga na vida, para qualquer coisa que seja. Eu, como pessoa vivíssima, intensa, ansiosa e responsável, estou com frio na barriga, mas um frio na barriga bom, de querer fazer o melhor programa, com o melhor time e as melhores e mais relevantes notícias, principalmente em ano eleitoral”, contou Sadi em entrevista a coluna de Patrícia Kogut.

“Eu acredito muito em energia, em hora certa e lugar certo para tudo. Jornalismo é movimento, é estar sempre posicionada. Como eu estou sempre em movimento e posicionada, sinto que tudo rola como tem que rolar”, comenta Andréia Sadi.

Sadi acredita que o novo desafio veio para somar em sua já cheia rotina – a jornalista continuará com as atribuições de antes, como um blog no G1.

“Eu não sou tranquila. Nem quando posso ficar tranquila, relax, consigo. Uma falha, talvez, mas eu vivo dessa adrenalina, de estar sempre por dentro, ligada, conversando com os outros. Isso não mudou nem na licença-maternidade. Imagine se conseguiria agora?”, contou.

A apresentadora também comentou sobre o relacionamento com o jornalista esportivo, André Rizek. Os dois são pais dos gêmeos Pedro e João.

“Filho muda tudo para melhor. Queria muito que tivessem me dito isso na gravidez ou no puerpério”, disse, contando ainda que uma festa de casamento para celebrar a união dos dois é algo que está nas metas.

Com informações do Uol