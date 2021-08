Desburocratização da Jucea facilita criação de novas empresas no Estado, afirma Belarmino Lins

Para o deputado estadual Belarmino Lins (PP), o processo de desburocratização da Jucea (Junta Comercial do Estado do Amazonas), sob o comando de Maria de Jesus Lins Guimarães, foi fundamental para a elevação da abertura, em 52%, de novas empresas no Estado do Amazonas.

O líder progressista participou, na manhã desta terça-feira (17), de importante evento realizado na nova sede da Jucea, que contou com a participação do governador Wilson Lima.

De janeiro a junho de 2021 foram constituídas 4.147 empresas. No mesmo período do ano passado foram 2.720, conforme dados da Jucea consolidados no Sistema de Registro Mercantil (SRM), vinculado ao Ministério da Economia. Agilidade e segurança nas tramitações de processos de registro empresarial, na visão de Belarmino, foram essenciais para elevar a quantidade de novas empresas, superando estados como São Paulo.

Belarmino Lins destacou, também, a determinação de Wilson Lima de expandir os serviços da Jucea para o interior do Estado. “É louvável a manifestação do governador nesse sentido, pois a presença da Jucea no interior vai tirar muita gente da informalidade, a atividade comercial no interior dará um grande salto de qualidade”, disse o parlamentar.