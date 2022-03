Desativado acampamento de plantação de maconha em Maués

Durante desdobramento da operação Hórus, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), através da Polícia Militar em ação integrada com o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), realizou na quarta-feira (16/03), a desativação de acampamento de narcotraficantes e destruição de três plantios de maconha, no município de Maués (a 276 quilômetros da capital).

A ação contou com a 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e foi deflagrada no rio Parauari, naquele município.

Após levantamento prévio de Inteligência, os policiais apreenderam três armas de fogo de fabricação caseira, aproximadamente 600 quilos de maconha regional, uma balança de precisão e materiais para preparo de entorpecentes.

Durante a ocasião, foram encontrados mais de 2 mil pés e mudas de maconha. Todo o material ilícito foi erradicado e destruído no local de plantio. Ao todo, a operação causou mais de R$ 600 mil em prejuízo ao narcotráfico.

*Com assessoria