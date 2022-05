Desafios da comunicação são debatidos nos 19 anos da Agência Aids de Notícias

A Agência Aids de Notícias completou 19 anos de atuação e promoveu no fim de semana, um webinário com a participação de especialistas e autoridades em HIV/Aids no Brasil para discutir os desafios enfrentados ao longo desses anos e o futuro da comunicação de massa sobre temas relacionados à doença. Participante do painel intitulado “Médicos e a Pandemia da Aids: como comunicar melhor o assunto prevenção ao HIV”, a médica e diretora da Fiocruz Amazônia, Adele Benzaken, defendeu uma retomada efetiva da pauta HIV/Aids, nesse período pós-pandêmico, tendo como foco a estratégia combinada de prevenção, que faz uso simultâneo de diferentes abordagens de prevenção (biomédica, comportamental e estrutural).

Adele Benzaken, que também integra a diretoria do Programa Global da Aids Healthcare Foundation (AHF), destacou que a comunicação teve papel fundamental no processo de quebra de paradigma da Aids ao longo dos últimos 40 anos e a discriminação continua sendo a maior barreira a ser superada. “Desde o início da epidemia de Aids no Brasil enfrentamos muita resistência e o ativismo teve uma relevância extrema para o efetivo alcance da nossa mensagem. Considero o ativismo uma forma eficiente de comunicação, de enfrentamento ao preconceito e de respostas ao HIV/Aids”, relembrou Adele, acrescentando que atualmente o desafio maior é o da comunicação na terapia combinada de prevenção, fazendo entender a importância da terapia junto à população em geral e às populações-chave (homens que fazem sexo com homens e profissionais do sexo e seus clientes), e o enfrentamento às fakenews difundidas amplamente pelas redes sociais.

O painel contou também com a participação do infectologista Ricardo Diaz, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), e o epidemiologista Pedro Chequer, ex-diretor do antigo Programa Nacional de Aids, com mediação do jornalista Lucas Bonanno, mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP). A Agência Aids foi fundada em 2003, com o objetivo de divulgar informações sobre HIV/Aids, saúde e direitos humanos e orientar o trabalho da imprensa.

Com informações da comunicação do ILMD / Fiocruz Amazônia