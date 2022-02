Dermilson Chagas apoia pesquisas da Ufam sobre o comércio de pescado

A pesquisa está sendo realizada pelo grupo Estudos Econômicos da Pesca e Aquicultura do Estado do Amazonas da Faculdade de Ciências Agrárias da Ufam e a sua continuidade já foi garantida com a liberação de nova emenda_

O deputado Dermilson Chagas destinou um total de R$ 400 mil em emendas parlamentares para a realização de pesquisas que estão sendo conduzidas pelo grupo de pesquisa Estudos Econômicos da Pesca e Aquicultura do Estado do Amazonas (Geepaam), da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Os dois projetos estão sob a coordenação da Profa. Dra. Maria Angélica de Almeida Corrêa, do Departamento de Ciências Pesqueiras (Depesca-FCA).

No ano de 2021, o projeto “Comercialização e o consumo de pescado no município de Manaus – Conhecer as demandas para desenvolver o setor” recebeu R$ 150 mil de emenda impositiva do deputado Dermilson Chagas. O projeto iniciou em dezembro do ano passado e está previsto para ser anual. Após a conclusão da primeira etapa, o estudo terá continuidade com o projeto “Fatores que afetam a comercialização e o consumo de pescado no município de Manaus, AM – Bases para a garantia da segurança alimentar”, que recebeu R$ 250 mil.

De acordo com a coordenadora do projeto, os recursos são necessários para custear as atividades de coleta de dados, pagamento de bolsistas que compõem a equipe do projeto, e criação de um banco de dados econômico sobre o setor. Ela explicou que os projetos estão sendo desenvolvidos no âmbito do edital do Programa de Apoio a Projetos Financiados por Emendas Impositivas (Proemend), por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Amazonas (Fapeam).

Banco de dados e fomento de políticas públicas

O deputado Dermilson Chagas destacou que os recursos destinados a essas pesquisas são de suma importância para o setor, cujo objetivo é a sistematização dos dados do pescado desembarcado, comercializado e consumido no município de Manaus, principal centro consumidor do Estado do Amazonas. Ele explicou que, com a criação da série histórica dos dados, será possível analisar indicadores econômicos e de eficiência do setor, principais espécies comercializadas, preços médios praticados, tendências de consumo do pescado local, questões relacionadas à segurança do alimento e perfil do consumidor.

“Esses dados subsidiarão a elaboração de normas técnicas, investimentos e tomadas de decisão mais assertivas dos diversos setores envolvidos com a pesca no Estado do Amazonas”, destacou o deputado Dermilson Chagas, que é o parlamentar que mais defende o desenvolvimento do setor primário do Amazonas. “A pesquisa dá um norte, um direcionamento para proporcionar uma política pública e é disso que nós estamos em busca. Estamos direcionando recursos para a universidade para que ela nos mostre um caminho no segmento pesqueiro. Então, baseado nesses dados sobre a origem do pescado, o percurso que ele faz até chegar às feiras, como é feito o transporte dele e o modo como ele é comercializado, nós podemos direcionar mais recursos através de emendas e pedir para o Governo fazer investimento no segmento para que os pescadores e feirantes tenham uma qualidade de vida melhor”, concluiu.

A professora-doutora Maria Angélica de Almeida Corrêa explicou que o estudo foi motivado pela necessidade de acompanhamento dos fatores que incentivam a pesca e o consumo de pescado, por se tratar do principal produto do extrativismo da região, que sustenta, econômica e socialmente, milhares de pessoas. Recentemente o setor foi abalado com os impactos da doença de Haff, mais conhecida como “doença da urina preta”, que acometeu importantes espécies de pescado do estado. Esse evento trouxe prejuízos econômicos e sociais aos agentes envolvidos com a pesca e aquicultura, e insegurança alimentar aos consumidores.

“Esse problema envolve a comunidade científica e os agentes governamentais na busca de compreensão e solução para essa doença, que traz consequências negativas ao comércio e ao consumo do pescado para a região. Nossa pesquisa pode mostrar, ao longo do tempo, como fatores a exemplo deste podem afetar significativamente a economia do primeiro setor do nosso estado. O incentivo às pesquisas aplicadas, com o destino de emendas impositivas visando o desenvolvimento econômico do primeiro setor, propicia maior aproximação da academia, setor produtivo e agentes governamentais, e apresenta resultados efetivos aos investimentos realizados pelos parlamentares, como esta iniciativa do deputado Dermilson Chagas. Nosso objetivo comum é trazer respostas à sociedade, constantemente”, enfatizou.

A professora também destacou que os estudos ajudarão a formular futuras políticas públicas para o setor pesqueiro. “É necessário que a gente acompanhe anualmente e termos uma série temporal de dados para que a gente possa saber o comportamento do setor pesqueiro: época de safra, entressafra, qual a espécie mais pescada, o preço que as espécies são comercializadas e quais as mudanças de comportamento do consumidor, porque isso afeta muito as vendas e o comércio de pescado em si”, comentou Angélica Corrêa.

Após a conclusão das pesquisas, todos os dados e indicadores gerados serão inseridas no banco de dados do Laboratório de Economia e Administração Pesqueira (Leap) da FCA-Ufam e serão disponibilizadas à sociedade para subsidiar a tomada de decisões dos agentes da pesca e agentes públicos, bem como apoiar as pesquisas acadêmicas e aplicadas em prol do desenvolvimento do setor pesqueiro.