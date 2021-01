Deputados reúnem-se com Pazuello para traçar estratégias para saúde

Parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) reuniram-se nesta quarta-feira (27), com o ministro da Saúde, general do Exército Brasileiro Eduardo Pazuello, para traçar estratégias com o Governo Federal para combater o aumento de casos de Covid-19, além de obter informações e buscar soluções para a grande crise na saúde do Estado.

A reunião contou com a participação do presidente da Aleam, deputado Josué Neto (Patriota), e dos deputados Roberto Cidade (PV), Dermilson Chagas (Podemos), Wilker Barreto (Podemos), Dra. Mayara Pinheiro (PP) e Delegado Péricles (PSL).

Josué afirmou que a reunião foi para obter informações mais precisas sobre o trabalho que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo, planejamento das ações, além dos investimentos no combate à Covid-19 no Amazonas.

“Os equipamentos, os medicamentos, as orientações a forma do tratamento, os profissionais, são centenas de profissionais que já estão atuando no Amazonas pela iniciativa do Governo Federal, pela abertura de novos leitos, que principalmente, na organização administrativa, no planejamento dessas ações e todas essas variáveis trabalhando de forma conjunta e de forma cooperada”, disse Josué.

Comunicação com a sociedade – Ainda segundo Josué, o tema da comunicação com a sociedade foi tratado de forma pessoal com o ministro Eduardo Pazuello. “As pessoas, principalmente, as pessoas mais carentes que estão sofrendo, os idosos que já tem um menor acesso a informação comparando com as idades mais jovens, essa parcela da sociedade tem uma dificuldade de entender e o que fazer caso esteja doente. Então, muito dos quadros que tendem a se agravar são pela falta de comunicação e pela demora ao procurar o tratamento. Não estamos tratando de forma política o tema, estamos tratando de forma técnica, então, o tratamento que deve ser utilizado para o povo do Amazonas são os mesmos medicamentos que são utilizados nos grandes centros de saúde do país, ou seja, existe o tratamento preventivo, tratamento precoce e existe o tratamento de alta complexidade, caso não haja sucesso nesses tratamentos”, afirmou o presidente.

Comissão de Saúde – Para a presidente da Comissão de Saúde e Previdência da Aleam, deputada Dr. Mayara Pinheiro, a reunião foi oportuna para tomar conhecimento de todo o esforço do Governo Federal em prol do povo amazonense e também para dar sugestões para o ministro da Saúde. “O Governo Federal criou um fundo específico para que mais vacinas pudessem chegar ao Estado do Amazonas, mas é preciso ter um esforço maior por parte do Governo do Estado, Poder Executivo local. Eu propus a questão do consórcio e também a questão do hospital de campanha. A gente precisa expandir os leitos de UTI e o povo interiorano tem precisado”, frisou Pinheiro.

Reunião Produtiva – Conforme o deputado Roberto Cidade, a reunião dos deputados estaduais e o ministro Pazuello foi muito produtiva e demonstra o trabalho sério do Ministério da Saúde com o povo amazonense. “O ministro esclareceu as estratégias que vão fazer para combater a pandemia e ele teve uma benevolência de ajudar, além de contribuir muito com a entrega de equipamentos para o Amazonas e continuará buscando recursos para o povo amazonense que tem sofrido tanto com os novos casos de coronavírus”, explicou.

O deputado Wilker Barreto destacou que foi uma reunião longa, mas também ressaltou que foi muito produtiva para os parlamentares, pois deixou bem claro todas as ações que o Governo Federal está realizando no Estado. “Se não fosse o aporte do Governo Federal, o Amazonas estaria debaixo de uma tragédia sem precedentes”, concluiu o parlamentar.

Ações – O deputado Delegado Péricles aproveitou a reunião com o ministro Pazuello para mostrar ações da Aleam, como o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde. “Tive a oportunidade de apresentar a ele o relatório final da CPI da Saúde onde mostrou várias irregularidades na gestão da saúde no Estado do Amazonas”, concluiu Delegado Péricles.