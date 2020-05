Deputados Átila e Belarmino Lins manifestam pesar pelo falecimento do ex-prefeito Geramilton Weckner

Os irmãos deputados Átila Lins (federal) e Belarmino Lins (estadual) manifestaram pesar em razão do falecimento do ex-prefeito de Novo Aripuanã, Geramilton de Menezes Weckner. Ex-vereador, Geramilton comandou o Poder Executivo local durante dois mandatos, tendo exercido, também por duas vezes, o cargo de vice-prefeito municipal.

“Uma das maiores figuras públicas do Vale do Rio Madeira, Geramilton marcou a história de Novo Aripuanã com uma longa folha de trabalho e luta em favor de sua gente querida”, disse Átila.

Na mesma linha, Belarmino Lins também destacou Geramilton: “Um excelente gestor, homem bastante respeitado por seu povo que sempre o lembrará enquanto trabalhador incansável”. O prefeito Jocione dos Santos Souza e seu vice, Raimundo Raiz, decretaram, na manhã deste sábado (30), luto oficial pela morte do ex-mandatário.