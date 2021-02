Deputados Átila e Belarmino Lins lamentam morte de ex-prefeito Eneas Gonçalves

Os deputados Átila Lins e Belarmino Lins, respectivamente presidente e secretário-geral do Progressistas (PP) no Estado do Amazonas, lamentam o falecimento do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Parintins Eneas Gonçalves, de 64 anos.

“Trata-se de uma perda irreparável para todos nós, já que Enéas, além de grande político e sempre a serviço de sua terra, Parintins, era um ser humano sem par, digno do nosso respeito e da nossa admiração”, disse Átila.

Enéas faleceu na madrugada desta segunda-feira (15), vítima de Covid-19, em Manaus, onde se encontrava internado no hospital Check Up.