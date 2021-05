Deputados alegam ‘problema na internet’ como desculpa para faltar ao trabalho

A Câmara avisou a todos os deputados federais que as desculpas esfarrapadas de “falta de conexão à internet” ou alegações de “problemas com os aplicativos” não servirão para justificar ausências ao trabalho.

Em memorando, a terceira secretária, deputada Rose Modesto (PSDB-MS), disse que “é dever do parlamentar providenciar conexão à internet com capacidade suficiente”, bem como smartphone compatível.

Segundo a terceira secretária, problemas individuais de conexão ou de acesso ao aplicativo “não ensejam pedido de justificativa de ausência”.

O documento reitera que “preservam-se, no entanto, as hipóteses já previstas… dentre as quais destacam-se questões de saúde”.

Pedidos de justificativa viraram piada pelo nível de descaramento e comparadas à “criança culpando o cachorro de comer o dever de casa”.

A desculpa de “problemas na internet” para cabular trabalho substitui a velha a prática de trabalhar, na Câmara, apenas às terças e quartas. (COLUNA CLÁUDIO HUMBERTO)