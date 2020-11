Deputado solicita Hospital de Campanha para atender pacientes do interior

Com quase 100 mil casos confirmados do novo coronavírus nos municípios do interior do Amazonas, o deputado Roberto Cidade (PV) apresentou um requerimento de indicação ao Governo do Amazonas, no qual solicita a possibilidade de instalação, com urgência, de um hospital de campanha para atender especificamente os pacientes vindos do interior do estado.

De acordo com o parlamentar, é de fundamental importância o atendimento específico e eficaz para tentar salvar vidas neste momento de pandemia. A instalação de um hospital de campanha, desafogaria o sistema de saúde.

“Os leitos de UTI da Capital Amazonense têm apresentado número crítico de ocupação, o que demanda atuação emergencial do Governo do Estado. Estabelecer um hospital de campanha para garantir leitos aos pacientes transferidos do interior pode desafogar o sistema de saúde tanto da capital como do interior e assim também aumentar as chances de salvar mais vidas”, justificou.

Auxílio Emergencial

Outro indicativo apresentado pelo deputado vai para à Presidência da República (PR), no qual solicita ao Presidente Jair Messias Bolsonaro que o auxílio emergencial seja realizado após o prazo estipulado pela Medida Provisória N. 1.000, que veta o pagamento do benefício após o dia 31 de Dezembro de 2020, “independentemente do número de parcelas recebidas”.

“Queremos garantir que quem não conseguir obter o auxílio na sua plenitude, continue recebendo após esse período estipulado pela MP; pois muitos beneficiários não vão receber as nove parcelas que teriam direito, por não terem conseguido entrar desde o primeiro mês de pagamento, devido a inúmeros problemas no sistema”, justificou Cidade.

O deputado justifica ainda que, com a crise da pandemia, esses valores representaram grande ajuda aos brasileiros que enfrentaram muitas dificuldades durante os momentos mais críticos da pandemia, principalmente as famílias de baixa renda.

