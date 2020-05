Deputado federal Luiz Lauro Filho morre aos 41 anos em Campinas

O deputado federal Luiz Lauro Filho (PSDB-SP) faleceu nesta segunda-feira (18), aos 41 anos, em Campinas (SP). Segundo as primeiras informações, o congressista teve duas paradas cardíacas entre a madrugada e a manhã de hoje. Luiz Lauro era suplente e assumiu o mandato quando o ex-deputado Luiz Flávio Gomes (PSB-SP), faleceu no último dia 1 de abril.

O PSDB soltou uma nota de pesar pelo falecimento, onde manifestou “profunda tristeza” pelo falecimento “precoce e repentino do amigo e deputado”.

O governador de São Paulo, João Doria, também prestou homenagem ao parlamentar. Em suas redes sociais ele publicou: “Com pesar, recebi a notícia da morte do jovem deputado federal Luiz Lauro (PSDB-SP). Minha solidariedade aos familiares e amigos. Estou muito triste.”

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, também emitiu nota de pesar: “Lamentamos profundamente a morte inesperada do deputado federal Luiz Lauro Filho. Jovem, mas já com ampla trajetória de trabalho pelo bem do Brasil. Conforto à toda a família.”

O deputado se candidatou em 2018 pelo PSB e em dezembro de 2019 migrou para o PSDB. Ele já foi vereador em Campinas, entre 2011 e 2015.

Em homenagem a ele, os vereadores de São Paulo fizeram um minuto de silêncio durante a sessão de hoje.

*Com informações do Congresso em Foco