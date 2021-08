Deputado é retirado da CPI acusado de intimidar senadores

O deputado Reinhold Stephanes Junior (PSD-RR) foi retirado da sala da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid após ordem do vice-presidente do colegiado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que presidia a reunião desta quarta-feira, 4.

Stephanes foi acusado de tumultuar a sessão e intimidar os senadores após ser flagrado filmando a reunião e criticando a CPI.

Randolfe determinou que a Polícia do Senado retirasse o deputado da sala. Em seguida, afirmou que vai acionar o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para alertar que nenhum parlamentar pode intimidar a CPI da Covid.

O vice-presidente da comissão deixou claro que o acesso a deputados é permitido, mas não para tumultuar os trabalhos.

De acordo com Randolfe, Reinhold Stephanes Junior, aliado do presidente Jair Bolsonaro, poderá ser acionado no Conselho de Ética da Câmara após o ocorrido. (ESTADÃO CONTEÚDO)