Deputado é preso acusado de mandar sequestrar jornalista

Jalser foi preso na noite de sexta-feira (1) acusado de ser o mandante do sequestro do jornalista Romano dos Anjos.

O deputado estadual Jalser Renier (Solidariedade-RR) foi preso na última sexta-feira (1º), em Boa Vista (RR) sob a suspeita de ser o mandante do sequestro do jornalista Romano dos Anjos em 2020.

Reiner foi detido na Operação Pulitzer II, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público de Roraima, junto às Polícias Civil e Militar do estado. O pedido de prisão foi expedido pela juíza Graciete Sotto Mayor Ribeiro. As investigações estão sob sigilo da Justiça.

A ligação do crime ao deputado foi feita pelo delegado João Evangelista, responsável pela investigação. Em inquérito encaminhado à Justiça, Evangelista cita que as apurações preliminares sobre o sequestro e tortura do jornalista apontaram para provável crime “motivado por vingança ou represália ao modo de atuação jornalística, tendo em vista que a vítima realizou diversos ataques e críticas ao trabalho do então presidente da Assembleia Legislativa, Jalser Renier”. As informações são do G1.

No documento, o delegado também aponta Jalser Renier como líder de uma organização criminosa dentro da Assembleia Legislativa de Roraima (Ale-RR), com participação de policiais militares.

O deputado deve ficar preso provisoriamente até análise da Ale-RR, já que é blindado pela imunidade parlamentar.

Sequestro

O jornalista Romano dos Anjos foi sequestrado no dia 26 de outubro do ano passado. Segundo investigações da polícia, um dos motivadores do sequestro foi a série de denúncias apresentadas pelo jornalista em um programa de TV.

Romano foi levado por suspeitos armados, no próprio carro, para uma mata, onde ficou por quase 12 horas, amarrado e sendo torturado. O veículo foi queimado pelos sequestradores. O jornalista foi encontrado, no dia seguinte, com hematomas nas pernas e com um braço quebrado. (CONGRESSO EM FOCO)