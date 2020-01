Deputado do PT posta imagem de game como se fosse de ataque dos EUA

O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) relacionou cenas de 1 jogo de videogame ao bombardeio promovido pelos Estados Unidos no Iraque e que resultou na morte do general iraniano Qassim Suleimani. A publicação foi feita na conta de Zarattini no Twitter, na manhã desta 2ª feira (6.jan.2019).

“Massacre brutal. Veja como os drones americanos mataram o general iraniano”, escreveu. Na realidade, as imagens se tratavam do jogo de videogame “AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron”.

Horas depois, a postagem foi deletada pelo deputado. Zarattini admitiu o erro e disse que, da próxima vez, será mais cuidadoso e irá “consultar a moçada antes de publicar”.

FONTE: PODER 360