Deputado coloca placa ‘proibindo’ o uso de máscara na porta de gabinete

O deputado estadual de São Paulo Gil Diniz (sem partido) colocou uma placa na porta de sua sala na Assembleia Legislativa de SP dizendo “Proibido o uso de máscara neste gabinete”. O aviso tem um desenho de uma máscara ‘riscada’ por um X vermelho e o logo do Governo de SP rasurado com a palavra “Desgoverno”. As informações são da coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo .

O deputado disse que a placa se trata de uma brincadeira. “Teve uma deputada [Mônica Seixas] que representou contra dois deputados que não usaram máscara no plenário. O Frederico D’Ávila [deputado do PSL] colocou um cartaz no gabinete dele dizendo que máscara era opcional. Para ironizar, fiz a plaquinha”, afirma.

“A maioria lá [em seu gabinete] já teve Covid-19 , tem os anticorpos”, diz. “Quem quiser, usa à vontade. Nas reuniões, eu não utilizo. Quem quiser usar que fique à vontade”, segue Diniz, que afirma já ter feito dois testes de Covid-19 que deram negativo —o último, “há uns três meses”.