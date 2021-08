Deputado Belarmino Lins presta contas e anuncia mais benefícios para Carauari

Em nova visita à Calha do Juruá, no último final de semana, o deputado estadual Belarmino Lins (PP), na companhia do deputado federal Átila Lins (PP), prestou contas de suas ações em favor de Carauari, visitou obras e anunciou novos benefícios ao município comandado pelo prefeito Bruno Ramalho.

Belarmino destacou a liberação de recursos, por meio de suas ações junto ao governador Wilson Lima, para a produção e distribuição de leite de soja para mais de quatro mil crianças beneficiárias de um programa coordenado no município pela primeira-dama Sílvia Ramalho.

O líder progressista também anunciou recursos, por parte do Governo Estadual, para a aquisição de materiais destinados ao Centro da Juventude de Carauari, com o objetivo de incentivar ainda mais as práticas esportivas entre os jovens. Na ocasião, informou que já se encontra em fase adiantada a liberação de recursos pertinentes a emendas de sua autoria visando a aquisição de botes de alumínio a serem utilizados para o transporte escolar e para o apoio às atividades dos trabalhadores rurais no município.

Belarmino também destacou a assinatura de convênio firmado entre o Governo do Estado, via Sepror, e a Prefeitura local para possibilitar a aquisição de roçadeiras para a limpeza pública na sede municipal e nas comunidades rurais.

“Igualmente, estamos liberando recursos, por nossas emendas, para a aquisição de motores rabetas e de triciclos para serem usados no escoamento da produção, assim como anunciamos a liberação de recursos de nossas emendas, em sintonia com o Governo do Estado, para a compra de cestas básicas para assistir famílias vulneráveis que sofreram com a Covid-19 e com a enchente deste ano”.

Em Carauari, Belarmino Lins e o deputado federal Átila Lins visitaram as obras de pavimentação da estrada do Igarapé da Roça cujos recursos são oriundos de emenda parlamentar de autoria de Átila, também responsável por emenda de R$ 1 milhão que bancará as obras do novo Mercado Municipal. O prefeito Bruno Ramalho garantiu a Belão e Átila que as obras começarão nos próximos dias.

Átila aproveitou a visita para anunciar emendas parlamentares, no valor de R$ 5 milhões, para financiar obras de infraestrutura urbana, um centro de eventos e um estádio de futebol.

Na companhia de Belarmino e Átila, o reitor do IFAM, professor Jaime Cavalcante Alves, anunciou o início dos estudos visando a implantação do centro de referência do IFAM em Carauari até o final deste ano.