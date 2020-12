Deputado Belarmino Lins homenageia prefeito Normando Bessa com Medalha Ruy Araújo

Em solenidade híbrida ocorrida nesta terça-feira (01/11), no Plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado Belarmino Lins (Progressistas) homenageou o prefeito de Tefé, Normando Bessa de Sá (Progressistas) com a Medalha Ruy Araújo, a maior comenda do Poder. Representantes do Governo do Estado, da Prefeitura de Manaus, da Defensoria Pública (DPE-AM) e da Suframa prestigiaram o evento, dentre outras autoridades. A sessão foi aberta pelo presidente do Poder, deputado Josué Neto (PRTB), que passou o comando a seguir para Belarmino Lins, autor da propositura.

“Normando Bessa é um homem que soube vencer desafios desde a infância, sempre se distinguindo nas formas de gerenciar, performance que o levou à conquista da Prefeitura de Tefé em 2016 e à realização de grandes ações envolvendo saúde, educação, infraestrutura e esporte”, discursou Belarmino, distinguindo o líder tefeense. “O prefeito Normando é um dos maiores exemplos éticos do Estado, um dos mais sérios políticos interioranos”, o deputado progressista.

Aliado do prefeito, mas sem poder participar da solenidade em razão de compromissos anteriormente marcados em Brasília, o deputado federal Átila Lins (Progressistas) enviou mensagem que foi lida pelo irmão Belarmino em plenário: “A Medalha Ruy Araújo faz justiça a um grande homem público, a história registrará a administração de Normando Bessa”, declarou Átila na mensagem.

Irmão do prefeito, o deputado Carlinhos Bessa (PV), quebrando o protocolo, discursou no evento, ressaltando a performance do chefe executivo irmão do parlamentar: “Tefé foi reconstruída por Normando, que devolveu à nossa população o orgulho de ser tefeense e o reconhecimento é a Medalha Ruy Araújo”. Além de Carlinhos, de Belarmino e Josué Neto, os deputados Abdalla Fraxe (Podemos) e Felipe Souza (Patriota) participaram presencialmente da solenidade. Representando a Câmara Municipal de Manaus, o vereador Chico Preto (DC), foi outro que destacou o trabalho de Normando em Tefé. “O Normando vai deixar um legado absurdamente grande, Tefé vai sentir a sua falta, ele é como um leão que há de voltar ao poder no momento certo”, disse Chico.

Grato aos discursos elogiosos à sua figura humana e às suas ações administrativas em Tefé, Normando desabafou: “Fui prefeito encarando um ano de pandemia e lutei para desenvolver uma cidade castigada e abandonada há mais de vinte anos, busquei fazer o melhor, com total dignidade, e agora tudo está nas mãos de Deus, que pode ter uma coisa maior para nós”.

Um empreendedor

Nascido em 22/11/1974, Normando Bessa é empresário, funcionário público e empreendedor social. Formado em administração, é filho do ex-deputado estadual Eduardo Nunes de Sá (Sazinho) e da senhora Arlene Bezerra Bessa. Estudou em Tefé na Escola Estadual São José e na Escola Estadual Frei André da Costa, onde concluiu o Ensino Médio.

Formou-se em Administração de Empresas no Centro Universitário NiltonLins em Manaus em 2004. À frente da empresa Eganet, desenvolve importantes ações empresariais que o projetaram no cenário político tefeense e o levaram à militância partidária.

Em 2016, após uma primeira tentativa em 2012, elegeu-se prefeito de Tefé, tendo realizado uma administração moderna que dinamizou eixos como a saúde, cuja estrutura reformulou para melhor atender as demandas locais e dos municípios vizinhos. Suas ações resultaram na premiação APS Forte:Acesso Universal, promovida pelo Ministério da Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) no Brasil.

No setor de infraestrutura, Normando Bessa construiu novas praças, espaços gastronômicos e concluiu a Orla da Feira Municipal. Na cultura, resgatou eventos como o Festival Folclórico, a Festa da castanha e a Feira do Pirarucu. No esporte, os investimentos de Normando e as políticas públicas voltadas para o setor permitiram a Tefé competir em alto nível nos eventos regionais.