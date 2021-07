Deputado Belarmino Lins entrega mil cestas básicas em Rio Preto da Eva

Incansável durante o recesso parlamentar, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas), visitou o município de Rio Preto da Eva no último final de semana onde participou da entrega de mil cestas básicas à população ao lado do prefeito Anderson Souza (PP), do vice, Neto do Baixo Rio, de vereadores e do presidente do Diretório Municipal do Progressistas em Manaus, médico urologista George Lins.

As cestas, adquiridas com recursos liberados mediante convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva, contemplando emenda parlamentar de autoria do líder progressista, vão beneficiar centenas de famílias consideradas em situação de vulnerabilidade social e que sofreram com a pandemia da Covid-19 e com a forte enchente deste ano.

Em discurso, Belarmino, que também representou o irmão, deputado federal Átila Lins, no evento, destacou a administração do prefeito Anderson e anunciou emendas que destinarão recursos para a aquisição de uma Van, de 16 lugares, para atender as demandas do Centro do Idoso local e para a realização de um Mutirão de Cirurgias de Catarata.

Ainda em Rio Preto, Belarmino Lins visitou uma escola estadual e prestigiou a segunda etapa do Mutirão Oftalmológico realizado pela Prefeitura Municipal. O Mutirão e a entrega das cestas foram coordenados pelas Secretarias Municipais de Assistências Social e de Saúde, comandadas, respectivamente, pela primeira-dama Soraya Almeida e Aila Carla.