Deputado Belarmino Lins classifica de “frustrante” visita de Pazuello a Manaus

“Frustrante”. Eis como o deputado estadual Belarmino Lins (PP) classificou a recente visita do ministro da Saúde Eduardo Pazuello a Manaus. Segundo o parlamentar, por ser o estado situado na faixa roxa entra as unidades federativas mais castigadas pela pandemia do coronavírus, o Amazonas precisa ser considerado “prioridade um” do Governo Federal para receber logo as doses da vacina antiCovid-19.

A indefinição das datas para o início do processo de vacinação, de acordo com o parlamentar, decepcionou a população brasileira, mas principalmente a população amazonense, que enfrenta uma situação de caos em consequência do esgotamento do sistema público de saúde diante da desenfreada escalada da pandemia.

“O que o ministro disse em Manaus foi uma repetição da sua fala em outros estados, ou seja, repetiu que a vacina chegará, mas sem priorizar o Amazonas, que bate recordes diários de internações e de óbitos, que tem que ser prioridade nacional”, disse o deputado.

Outro agravante, segundo Belarmino, foi o fato de o ministro não ter dito nada sobre a logística federal para os municípios, sobrecarregando o Governo do Estado e as prefeituras com a logística inerente ao processo de vacinação. “Estamos decepcionados, pois se na capital os gastos serão altos para tocar em frente a vacina, no interior o problema será bem mais angustiante, tendo em vista as distâncias, a complexidade geográfica e a falta de material humano devido ao sistema quase colapsado”, lamentou o parlamentar.