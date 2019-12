Deputado Belarmino Lins beneficia interior, Dr Fajardo e FCecon com emendas impositivas

Dentre as 76 emendas impositivas, de autoria do deputado estadual Belarmino Lins (PP), constantes da LOA (Lei Orçamentária) 2020, duas vão contribuir para melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados na capital do Estado. Recursos da ordem de R$ 200 mil serão disponibilizados para o Hospital Infantil Dr. Fajardo e R$ 500 mil contemplarão a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon).

Além dos dois importantes centros de saúde de Manaus, as emendas de Belarmino beneficiarão 21 municípios nas mais diversas calhas de rio, disponibilizando recursos para as seguintes áreas: agricultura familiar, fomento e atividades esportivas (R$ 3.805.000,00); educação, envolvendo o transporte escolar (R$ 1.748.590,00; e saúde (R$ 1.440.000,00).

Os municípios beneficiados: Amaturá, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins, no Alto Solimões; Apuí e Novo Aripuanã, no Vale do Rio Madeira; Barrerinha e Itapiranga, no Baixo Amazonas; Carauarí, Envira, Guajará, Ipixuna e Juruá, no Vale do Juruá; Lábrea e Tapauá, no Vale do Purus; Manaquirí, no Baixo Solimões; e Maraã, no Japurá.

De acordo com o parlamentar progressista, os recursos destinados à saúde possibilitarão a realização de mutirões de saúde nas sedes e nas comunidades dos municípios contemplados, assim como propiciarão a compra de medicamentos para atender as demandas das populações carentes do interior.

“Todas as nossas emendas foram elaboradas com o máximo de rigor, com critérios justos, conforme as demandas das populações ribeirinhas, no caso do interior. No que diz respeito a Manaus, ajudamos o Hospital Dr. Fajardo e a Fundação Cecon, dois dos mais importantes centros de saúde do nosso Estado”, expressou Belarmino Lins. Ao todo, suas emendas somaram o total de R$ 6.993.590,00.