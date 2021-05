Deputada grava dancinha para Tik Tok no salão verde da Câmara

A deputada Alê Silva (PSL-MG) gravou um vídeo no salão verde da Câmara dos Deputados dançando a música “Carpinteiro” que está fazendo sucesso no Tik Tok. O vídeo foi postado há quatro dias na conta da deputada federal, mas só veio à tona ontem (4) depois que a deputada de oposição Perpétua Almeida (PCdoB-AC) postou o vídeo com críticas à parlamentar no Twitter.

A deputada Alê Silva disse que o vídeo foi gravado “faz tempo” para uma pessoa que está enfrentando um quadro de depressão. “Sabia que o riso ainda é o melhor remédio para as dores da alma?”, questionou a deputada que após ser procurada, apagou o vídeo das redes sociais.

A deputada bolsonarista, Alê Silva, não tem mesmo o que fazer na Câmara?!

O Brasil com mais de 400 milmortes e essa criatura usa as dependências da Câmara p/ fazer dancinha?!! pic.twitter.com/DyHsARHMIG — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) May 4, 2021

A parlamentar afirmou que hoje está em luto após uma pessoa entrar em uma creche na manhã de hoje e matar três crianças e duas funcionárias em Saudades, cidade que fica no Oeste de Santa Catarina.

“Com essa desgraça que aconteceu hoje em Santa Catarina, vocês estão preocupados com vídeo de humor? Por favor, respeitem o meu luto! Conterrâneos meus foram covardemente assassinatos em Santa Catarina!”, argumentou. (CONGRESSO EM FOCO)