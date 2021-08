Depois de Borba, Senador Eduardo anuncia emendas para construção do terminal pesqueiro de Manacapuru

Um dia depois de participar de inauguração de obras e ações de crédito do Incra em Borba, o senador Eduardo Braga (MDB/AM) cumpriu, neste sábado (21/08), agenda de trabalho com pescadores e pescadoras artesanais em Manacapuru, e anunciou emendas para construção do terminal e entreposto pesqueiro daquele município da Região Metropolitana de Manaus, distante 89 quilômetros, da capital.

O primeiro compromisso aconteceu no galpão da Ciranda Tradicional (rua Manoel Gonçalves Bastos), no bairro Terra Preta, onde aconteceu uma grande reunião com mais de 3 mil associados de entidades representativas dos pescadores e pescadoras de Manacapuru, prefeito da cidade, Beto D’Ângelo (PP), lideranças comunitárias e vereadores do município.

Entreposto pesqueiro ─ Os presidentes da Associação dos Pecadores de Manacapuru (Unipesca), Paulo Soares Lopes e da Colônia dos Pescadores Z-9, Marcos Bindá, destacaram que o senador Eduardo tem um trabalho forte no desenvolvimento do setor primário no Amazonas, e entregaram a Braga o projeto de construção do terminal pesqueiro.

“Vamos direcionar emendas no valor de R$ 3,6 milhões para a construção do terminal e entreposto para os pescadores. Além disso, vamos por R$ 1,5 milhão no PAA para a prefeitura compra pescado e doar para quem precisa”, anunciou Eduardo Braga, que foi novamente recebido carinhosamente por milhares de pessoas em Manacapuru.

Após o encontro, o senador acompanhou obras da infraestrutura que tem melhorado a mobilidade urbana viabilizadas com recursos de emendas do senador Eduardo. “São obras importantes e que, com a ajuda do prefeito Beto D’Ângelo, tem garantido a melhoria da qualidade de vida da população. É assim que muito trabalho que agrademos o apoio do povo de Manacapuru”, destacou Braga.

Antes de retornar à Manaus, o senador concedeu entrevista à rádio Boas Novas, e almoça com lideranças políticas no Frigopesca, no bairro Correnteza. O senador estava acompanhado dos deputados Silas Câmara (Progressistas) e Dermilson Chagas (sem partido), e do presidente da Associação Amazonense dos Municípios, prefeito de Manaquiri, Jair Souto, e do prefeito de Itamarati, João Campelo, ambos do MDB.

Mobilidade urbana ─ O senador destinou mais de R$ 65,6 milhões em recursos de emendas ao Orçamento da União. Desse total R$ 19,1 milhões foram investidos em obras de pavimentação de ruas e avenidas nos bairros Aparecida, Biribiri, Correnteza, União, Lago Azul, Liberdade, Terra Preta, Morada do Sol, São Francisco, São José, Vale verde e Conjunto Eduardo Braga.

Outros R$ 5,7 milhões foram destinados para serviços de manutenção de Unidades Básicas de Saúde (UBS), aquisição de equipamentos para unidades de saúde e medicamentos para a atenção básica na sede do município e nas comunidades rurais. Mais R$ 3,7 milhões aplicados nas ações de combate ao coronavírus em Manacapuru.

Mais recursos ─ Na cidade o senador Eduardo anunciou, também, que garantiu R$ 14,2 milhões para a construção de muro de contensão de erosão fluvial e a recuperação da orla, e mais R$ 11,5 milhões para pavimentação das ruas dos bairros Novo Horizonte, Deus é Fiel e Dona Eli. Braga também indicou R$ 4,7 milhões para a implantação do aterro sanitário com central de triagem de resíduos no KM 9 da AM-352, que está com projeto em análise na Caixa Econômica Federal.

Para as comunidades rurais, Braga anunciou, ainda, R$ 2 milhões para a implantação de melhorias do sistema sanitário nos distritos do Repartimento do Tuiué e Caviana, além de R$ 1 milhão para incremento de ações do Piso de Atenção Básica (PAB), e R$ 3,6 milhões garantidos para construção e reforma de escolas, e aquisição de materiais escolares em Manacapuru.

*Com informações da assessoria