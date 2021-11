Denso assina convênio para apoio a projeto social de educação

O compromisso da empresa Denso Industrial da Amazônia Ltda., do Polo Industrial de Manaus (PIM) com o desenvolvimento sociocultural da região motivou a empresa a renovar parceria para seguir contribuindo com o trabalho da Fundação Matias Machline (FMM), Projeto Social que há 35 anos atende jovens de Manaus em situação de vulnerabilidade social e já transformou mais de 5 mil vidas por meio do Ensino e Educação de excelência.

O convênio de parceria 2021 foi renovado por três anos no início deste mês, em solenidade da qual participaram o presidente da Denso, Akihito Goshima, o vice-presidente Tatsuya Mori e o diretor Roberto Kurosawa. Como forma de agradecimento pela continuidade da parceria e em reconhecimento ao alinhamento de valores entre a empresa e a instituição de ensino, a Fundação atribuiu o nome da Denso Industrial da Amazônia Ltda. a uma de suas salas. A empresa é parceira da FMM desde 2019.

Também prestigiaram a assinatura da renovação do convênio a diretoria da FMM, formado pelo diretor Executivo, Reginaldo Rodrigues, diretora Institucional e Parcerias, Neide Souza, diretor de Relações de P&D, Jorge Oliveira e diretora de Ensino, Nancy Cavalcante.

O convênio foi assinado pelo presidente da Denso e pela diretora institucional da FMM, Neide Souza, na sede da Fundação, com presença dos alunos do projeto social e executivos da Denso Industrial, José Teixeira, Gerente P&D, Nelson Hiramizo, Gerente Financeiro, Kasumi Eto, Gerente de RH. “Essas parcerias são muito importantes para manter essa corrente de solidariedade, por meio da qual milhares de jovens são capacitados para um futuro promissor no mercado de trabalho e para a Vida”, ressalta a diretora Neide Souza.

“O desafio é eternizar o projeto social da Fundação, buscando a sustentabilidade”, destacou o presidente do Conselho Curador da FMM, Sung Un Song. Parcerias como a firmada com a Denso, segundo ele, possibilitam a união de propósitos em prol da transformação social da realidade de milhares de jovens ao longo dos anos, com benefícios diretos à sociedade e à economia do estado do Amazonas.

Durante o evento, o diretor da Denso, Roberto Kurosawa, apresentou a atuação da empresa para os alunos e os incentivou a buscarem o sucesso profissional e o conhecimento. “Todos vocês estão aqui com uma oportunidade enorme de mudarem de vida e temos muito orgulho em poder contribuir com esse projeto”, disse.

A visão da Fundação Matias Machline é que não existe futuro sem uma boa Educação, porque esse é o elemento de transformação da sociedade. Isso se concretiza com o apoio de grandes empresas como a Denso. Essa parceria vai propiciar que mais jovens e famílias sejam impactadas pelo Projeto e possam sonhar com um futuro melhor.

Sobre a Denso

A Denso produz peças para motocicletas e veículos automotivos no Polo Industrial de Manaus. A empresa nasceu como uma das componentistas da Moto Honda, em 1982. Doze anos depois, a Denso expandiu suas atividades e passou a contar com uma planta própria na região, o que possibilitou atender a demandas de outras empresas que atuam localmente e, também, internacionalmente, casos da própria Honda, da Yamaha e da Toyota.

Assim como a FMM, a Denso acredita que a tecnologia pode ajudar a resolver alguns dos maiores desafios da sociedade e é capaz de ajudar a trazer um maior bem-estar, paz de espírito, alegria e equilíbrio ao mundo. Ao oferecer apoio ao Projeto Social da Fundação, a empresa demonstra ao mundo sua preocupação com o desenvolvimento das soluções tecnológicas capazes de transformar a sociedade por meio da Educação de excelência, principal missão da entidade.

Seus produtos e serviços atualmente incluem sistemas de ar-condicionado e de captação de energia de fontes de mobilidade ecológicos, sistemas de segurança e proteção por meio de produtos de alta qualidade e, mais recentemente, passou a investir na industrialização agrícola, com o objetivo de fornecer uma dieta constante e saudável às gerações futuras.

Saiba mais sobre a Denso no site da empresa: https://www.denso.com/br/pt/.

Sobre o Projeto Social da Fundação Matias Machline

Há 35 anos, a Fundação Matias Machline (FMM) é o maior projeto social sem fins lucrativos de Educação do Brasil, oferecendo Ensino Médio profissionalizante de período integral no Amazonas a jovens estudantes em situação vulnerabilidade social oriundos de escolas públicas de ensino fundamental e da periferia de Manaus. Baseada em valores como disciplina, humanitarismo, solidariedade, voluntariado e engajamento, a entidade tem como missão desenvolver a sociedade por meio do Ensino e Educação de excelência.

Tendo como mantenedora o grupo Digitron da Amazônia Indústria e Comércio S/A, a FMM firma convênios de parcerias com outras empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) para continuar desenvolvendo suas atividades junto aos jovens estudantes de forma gratuita. Fazem parte do time de parceiros do Projeto Social as empresas Salcomp Industrial Eletrônica da Amazônia Ltda., Transire Componentes Eletrônicos Ltda, Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Denso Industrial da Amazônia Ltda., TPV Vision Indústria Eletrônica Ltda., NCR Brasil – Indústria de Equipamentos para Automoção, LG Electronics do Brasil Ltda., Cal-Comp Indústria e Comércio de Eletrônicos e Informática Ltda., Sagemcom Comunicacoes Ltda., Inventus Power Eletronica do Brasil Ltda., Iita Indústria de Impressoras Tecnológicas da Amazônia Ltda., Motorola Mobility, e Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A.

Atualmente, o Projeto Social atende mais de mil alunos beneficiários nos cursos de Eletrônica, Informática e Mecatrônica. Os estudantes chegam com o nível de ensino muito limitado e se formam na Fundação como os melhores alunos do Ensino Médio de Manaus e do Brasil, nas três áreas técnicas oferecidas.

Durante os três anos do Ensino Médio, o trabalho desenvolvido pela Fundação transforma o patamar de conhecimento dos alunos e os prepara para vida: 95% dos alunos da Fundação ingressam nas melhores universidades públicas do Amazonas e do Brasil, onde continuam a sua Educação gratuita e se tornam cidadãos e profissionais destacados. Anualmente, pelo menos um aluno ingressa no conceituado Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA).

Com a melhor infraestrutura educacional do Amazonas, a FMM conta com 28 salas de aulas, 31 laboratórios nas redes tecnológicas e básica, biblioteca com mais de 16 mil exemplares, duas quadras poliesportivas cobertas equipadas com redes de projeção e vestiários, parque fabril e sala de manutenção industrial, restaurante com capacidade para 400 pessoas, piscina semiolímpica coberta, ambulatórios com dois consultórios, enfermaria e sala de primeiros socorros e um auditório equipado com capacidade para 400 pessoas.

A Fundação coleciona ainda conquistas nacionais importantes no Ensino como o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), Certificado de Entidade de Utilidade Pública e Cadastro Nacional de Assistência Social (CNEAS), entre outras certificações. Essas e diversas outras informações sobre o Projeto Social estão disponíveis para consulta no site www.fundacaomatiasmachline.org.br.

Tendo a solidariedade como um de seus principais valores, a FMM acredita que a transformação social só é possível por meio da Educação, com o objetivo de tornar o mundo um lugar melhor, por isso busca eternizar o Projeto, desafio que só poderá ser alcançado com a ajuda de toda a sociedade. Nesse sentido, a entidade está aberta a qualquer empresa ou pessoa que queira conhecer melhor o Projeto Social e se tornar um possível parceiro no fortalecimento dessa corrente de solidariedade. Para isso, basta entrar em contato por meio do telefone (92) 2129-2988 ou pelo e-mail [email protected]