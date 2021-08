Delegado é encontrado morto dentro da sede da Polícia Federal

O delegado Gastão Schefer Neto, de 48 anos, foi encontrado morto na sede da Polícia Federal de Caxias do Sul (RS), na última segunda-feira (9). De acordo com a assessoria da PF, o caso é investigado pela instituição como como suicídio. As informações são do G1.

Natural do Paraná, Gastão estava trabalhando em Caxias do Sul desde o final de junho. Em 2020, ele ocupava o carga de chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Em 2018, o delegado da PF se envolveu em uma polêmica após quebrar equipamentos de som do acampamento Lula Livre, em Curitiba (PR). Segundo testemunhas, o ataque ocorreu depois que Gastão invadiu a área restrita do acampamento, composto por apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que na época estava preso na Superintendência da PF.

Nas redes sociais, sindicatos de delegados e policiais federais do Rio Grande do Sul e do Paraná lamentaram a morte de Schefer.