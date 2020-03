Delegado é acusado de agredir a própria mulher

Um delegado da Polícia Civil do Amazonas, de 40 anos, foi detido na noite de sexta-feira (27) suspeito de agredir a própria companheira, uma mulher de 30 anos. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi bastante agredida e precisou ser levada para um hospital de Manaus com sangramento no rosto.

Segundo a Polícia Civil, ele foi levado para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) e autuado em flagrante. Ele pagou R$ 2 mil de fiança e foi liberado. “Ele vai responder ao processo criminal em liberdade. O procedimento foi encaminhado à Corregedoria do Sistema de Segurança”.

Conforme registro no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), uma equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) trafegava pela Avenida Natan Xavier, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, quando foi abordada por uma pessoa que disse ter visto uma briga de casal dentro de um carro na via, com gritos de “socorro”.

Os policiais foram até o local, abordaram um carro de modelo Onix e o homem se identificou como delegado. Segundo a polícia, ele colaborou com a revista. Ele portava uma arma de fogo na cintura.

Por ter se identificado como delegado, os PMs pediram um documento de identificação. A polícia constatou a denúncia e, a mulher do suspeito foi encontrada no local “bastante agredida com bastante sangramento no rosto”, diz relatório.

Em seguida, foi pedido mais apoio policial no local. O delegado foi levado para a Delegacia da Mulher. A companheira dele foi socorrida pelos PMs até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Correia para receber atendimento médico. A vítima teve um corte no rosto e precisou de três pontos.