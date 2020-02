Delegacia Móvel vai estar à disposição do público durante o carnaval

A Delegacia Móvel está posicionada em frente à Delegacia Geral, situada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona sul da cidade, para reforçar o atendimento a eventuais ocorrências que poderão vir a acontecer durante o fim de semana. A iniciativa faz parte da operação “Carnaval da Paz 2020”, deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), com o objetivo de intensificar o policiamento no período carnavalesco na capital.

As atividades da Delegacia Móvel serão iniciadas nesta sexta-feira (21), com o ônibus posicionado nas proximidades do Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), onde irão ocorrer os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial e de Acesso A, B e C e tradicionais bandas e blocos que reúnem um público expressivo de pessoas naquela área da cidade.

O diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), delegado Alessandro Albino, informou que a população irá contar com o efetivo de delegados, investigadores e escrivães, que atuarão em regime de plantão, para registros de Boletins de Ocorrência (BOs), que envolvam perda ou extravio de documentos e, também, a realização de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), para casos de crimes de menor potencial ofensivo.