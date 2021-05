Delegacia Fazendária apreende mais de 700 produtos falsificados em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Fazenda Pública Estadual (DECCFPE), realizou na manhã desta quinta-feira (27/05), por volta das 10h, uma ação de combate à pirataria de acessórios para celular, que resultou na apreensão de mais de 700 produtos falsificados. A ação ocorreu em um shopping center localizado na zona centro-sul de Manaus.

Na ocasião, as equipes da Polícia Civil e do Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM) deslocaram-se até o centro comercial com o objetivo de fiscalizar e apreender os possíveis produtos falsificados.

De acordo com o delegado José Ribamar Campelo, titular da Especializada, ao chegarem ao local, os policiais constataram uma grande quantidade de itens falsos, que foram recolhidos.

“Nós fiscalizamos quatro alvos dentro do shopping e encontramos 666 capas de celulares, 68 cabos e diversos carregadores de celulares. Todos os itens eram falsificados”, detalhou a autoridade policial.

Procedimentos – Os proprietários dos estabelecimentos serão indiciados pelos crimes contra a relação de consumo e crimes contra marcas e patentes. O material apreendido será encaminhado à perícia.

*Com informações da assessoria