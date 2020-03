Definidas vagas e banca responsável pelo concurso da SEMSA

A Prefeitura de Manaus definiu a quantidade de vagas do próximo concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e sua banca organizadora.

Em publicação no Diário Oficial do Município, com data da última sexta-feira (06/03), a Prefeitura definiu o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação como o responsável pelo certame, que terá 568 vagas e também formação de cadastro reserva.

A publicação é assinada pelo subsecretário de planejamento e gestão de pessoas, André Ricardo de Araújo Santiago, e pede também a ratificação da dispensa de licitação por parte da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão.