Defesa Civil recebe reforço de computadores doados pela Corte de Contas

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizou a doação de 10 computadores para o Subcomando de Ações da Defesa Civil (Subcomadec). A assinatura da Guia de Doação aconteceu na manhã de hoje (30), no Plenário da Corte de Contas.

“Sempre que a administração pública trabalha em conjunto, conseguimos qualificar ainda mais o serviço à sociedade. O TCE-AM identificou que estes aparelhos terão uma serventia maior a outros órgãos, como o Subcomadec, que demonstrou interesse. Esperamos que a doação possa ser benéfica para o órgão, e, consequentemente, para a sociedade”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Participaram do ato o presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro, e o secretário-geral Harleson Arueira. Representando o comando do Subcomadec, o coronel Bombeiro Militar Clóvis Araújo Júnior, e o tenente Bombeiro Militar Aldimar também estiveram presentes.

Ao todo, foram doados 10 monitores e 10 gabinetes de CPU para o órgão estadual. O objetivo do fornecimento dos aparelhos é de contribuir com a administração do Subcomando de Ações da Defesa Civil.

Com informações do TCE-AM