Defesa Civil Nacional vai repassar quase R$ 830 mil reais ao município de Tabatinga

A Defesa Civil Nacional vai repassar quase oitocentos e trinta mil reais ao município de Tabatinga, no Amazonas, para ações de resposta às inundações que atingem o estado.

O recurso será usado na compra de cestas básicas, kits de higiene pessoal e de limpeza, colchões, redes de dormir e combustível.

Com o recurso liberado nesta sexta-feira, 25 de junho, já são mais de trinta e três milhões de reais repassados ao Amazonas desde o início da temporada de cheias nos rios.

Alexandre Lucas, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, conta que a situação no estado continua sendo acompanhada de perto pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR.

“Estamos presentes no Amazonas, ainda, com os municípios que ainda estão decretando situação de emergência e vamos acompanhar até que o desastre se encerre e que possamos restabelecer os serviços essenciais daquela cidade”

Estados e municípios de todo o País podem solicitar recursos da Defesa Civil Nacional para resposta aos desastres naturais e reconstrução de infraestrutura pública danificada. Todo o procedimento deve ser feito pelo S2iD, o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A ferramenta pode ser acessada em s2id.mi.gov.br.

Para saber mais sobre as ações de defesa civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, acesse mdr.gov.br. (BRASIL 61)