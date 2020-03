Publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (11) o decreto editado pelo governador Ibaneis Rocha suspendendo as aulas na rede pública e privada por cinco dias. A medida é resultado da ameaça de epidemia na capital federal provocada pela disseminação do novo coronavírus, que já atingiu vários países e foi classificada hoje como pandemia pela Organização Nacional de Sáude (OMS).